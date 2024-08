Passalacqua Ragusa, Federica Mazza approda in prima squadra

Basket femminile

Darà manforte alla formazione di coach Mara Buzzanca

Giovane, ragusana, ma già con una lunga esperienza alle spalle, anche nella massima serie. Dopo la parentesi della Serie B della passata stagione, Federica Mazza, playmaker classe 2001, approda finalmente in prima squadra, per dare man forte alla formazione di coach Mara Buzzanca, che si ritroverà ai nastri di partenza del girone B del prossimo campionato di Serie A2.

Federica ha vestito le maglie di Sassari, Broni e Battipaglia, sempre in Serie A1, prima del suo ritorno a Ragusa lo scorso anno, per sposare il progetto I Have a Team con cui, seppur condizionata da qualche lieve problema fisico, ha vinto il campionato regionale di Serie B. Il prossimo anno contribuirà dunque alle rotazioni del pacchetto esterne, rappresentando un’alternativa più che valida, anche in termini di esperienza. Mazza si aggiunge a capitan Chiara Consolini, Ramona Tomasoni, Marika Labanca, Amaiquen Siciliano, Oliwia Pelka, Gabriele Narviciute e Vanda Kozacova.

