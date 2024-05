Passalacqua Ragusa, partita da dentro o fuori

Basket femminile

Domani sera il quintetto di coach Lardo si gioca contro Schio la possibilità di proseguire la serie della semifinale scudetto

E’ partita da dentro o fuori per Ragusa, che domani sera alle 21,00 al Palaminardi, davanti alle telecamere di RaiSport si gioca la decisiva gara2 semifinale scudetto con il Famila Schio. Serie che vede avanti le scledensi che si sono imposte agevolmente in casa. Per allungare la serie e giocarsi la bella, le ragazze di caoch Lino Lardo hanno dunque solo la vittoria come risultato utile. Diversamente per Schio sarà finale scudetto. Le brutte notizie, purtroppo, non mancano anche in questo caso, dal momento che non sarà della partita Laura Juskaite, che a seguito di una botta di gioco rimediata in Gara1, ha riportato la frattura della mano. Ma così come sottolineato dallo stesso tecnico biancoverde questa squadra ha già dimostrato di potere sopperire alle assenze.