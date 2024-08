Passalacqua, roster completo con Elisabetta Salice

Sport

E' una esterna con buona mano classe 2005

Elisabetta Salice è l’ultimo tassello che, di fatto, completa la Passalacqua Ragusa edizione 2024/2025. Un mix di esperienza e gioventù di sicuro interesse e che è pronto a far bene nel prossimo campionato di Serie A2. Betta, classe 2005, è una esterna con buona mano che, come le altre sue compagne, ha già avuto modo di allenarsi in prima squadra, avendo la possibilità di giocare qualche minuto in campionato. Anche lei è risultata determinante, lo scorso anno, nella vittoria del campionato di Serie B regionale. Sono dunque undici le giocatrici che da fine mese si ritroveranno agli ordini di coach Mara Buzzanca per iniziare a preparare la stagione. Insieme a Salice, capitan Chiara Consolini, Ramona Tomasoni, Marika Labanca, Amaiquen Siciliano, Oliwia Pelka, Gabriele Narviciute, Vanda Kozacova, Federica Mazza, Elena Mallo e Melaine Olodo. Sempre alla fine di agosto è in programma la consueta presentazione della squadra e la conferenza stampa di presentazione, nella quale società e staff tecnico illustreranno i programmi e gli obiettivi della stagione che sta per iniziare.

