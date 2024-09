Patente a crediti, Ance Ragusa: “Sicurezza obiettivo prioritario per tutti”

Economia

Il presidente Firrincieli: "Pubblicazione tardiva, ma speriamo bene"

“Apprezziamo la pubblicazione, anche se tardiva, del decreto attuativo sulla patente a crediti e auspichiamo che immediatamente sia messo on line il sito dell’Inl che permetterà la registrazione delle imprese. Ci auguriamo che non si tratti solo di un altro adempimento burocratico, che le procedure siano quanto più snelle possibili e che la patente si riveli un primo strumento utile per la necessaria qualificazione, principalmente delle imprese che operano nel privato o per conto proprio”.