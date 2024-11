Patente a crediti nei cantieri edili, Anc Ragusa: “Denunciamo l’ennesima inadempienza dell’amministrazione finanziaria”

Economia

La presidente Paolino: "I contribuenti si sono visti recapitare una serie di Durf negativi che non hanno permesso l'ottenimento del riconoscimento"

“A qualche settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo della patente a crediti nei cantieri edili, siamo costretti a denunciare l’ennesimo colpevole ritardo nell’attuare le procedure corrette da parte dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del Durf (documento unico regolarità fiscale), essenziale per ottenere la patente a crediti”. E’ quanto evidenzia Anc Ragusa che parla dell’ennesima inadempienza da parte dell’amministrazione finanziaria.