Paura a Sampieri (Scicli), dodici ragazzi in difficoltà a mare: salvati dalla Guardia costiera

Attualità

Le correnti hanno ostacolato il loro rientro a riva

Momenti di grande apprensione si sono vissuti oggi sulla spiaggia di Sampieri, dove dodici giovani si sono trovati in seria difficoltà in mare a causa delle condizioni meteo-marine avverse. Il mare, particolarmente mosso, ha ostacolato il loro rientro a riva, ma grazie alla prontezza della Guardia costiera e all’intervento di alcuni bagnanti, la situazione si è risolta senza feriti.

L’allarme è scattato quando il gruppo di ragazzi non riusciva più a vincere la forza delle onde e delle correnti per guadagnare la riva. Immediatamente, le forze dell’ordine e la Guardia Costiera si sono mobilitate. Sul posto, anche la solidarietà di alcuni bagnanti che, senza esitazione, hanno contribuito a riportare in sicurezza i giovani, che erano visibilmente scossi.

