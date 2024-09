Pedalino, buona la prima al centro sportivo culturale Lifeten

Società

In scena il teatro con la compagnia "Quelli del circolo" che ha fatto molto divertire gli spettatori

Buona la prima per il centro sportivo culturale Lifeten dove, sabato scorso, è andata in scena la rappresentazione proposta dalla compagnia teatrale “Quelli del circolo”. L’appuntamento nell’ambito del cartellone dal titolo “Teatro e musica” con lo slogan “Culture is life”, promosso con il sostegno del Libero consorzio comunale di Ragusa, del Comune di Comiso e della Regione, assessorato al Turismo e Spettacoli, oltre che della presidenza dell’Ars.