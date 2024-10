Pedalino, cerimonia d’inaugurazione per il nuovo cimitero

Attualità

Taglio del nastro domenica alle 12,30 per un'opera attesa da decenni

Domenica alle 12,30, alla presenza del vescovo monsignor La Placa, dei vertici della Prefettura di Ragusa, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, di autorevoli rappresentanti delle comunità islamiche di Sicilia, sarà inaugurato il nuovo cimitero di Pedalino. “Un’attesa lunga 40 anni, poco più di un anno per realizzarlo”. Lo dice il sindaco Maria Rita Schembari ed è grosso modo il tono utilizzato dall’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba”.

“Domenica consegneremo alla frazione comisana un’opera pubblica attesa dalla comunità pedalinense da circa 40 anni – commentano i due amministratori-. Le vicende ad esso legate si sono alternate in questi ultimi 10 anni, tra il rischio di farlo realizzare tramite project financing, e quindi di privatizzarlo con oneri stellari a carico dei cittadini, e le strumentalizzazioni ad arte durante la scorsa campagna elettorale. Ma i fatti e gli atti ci hanno dato ragione non solo sulla realizzazione pubblica e non privata della struttura, ma anche sul fatto che non vi è mai stata nessun’ombra ad oscurarne la procedura”.