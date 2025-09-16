Pedalino (Comiso), celebrata la festa esterna della Madonna del Rosario

Attualità

Il simulacro portato in processione per le vie della popolosa frazione

L’atto di affidamento della comunità di Pedalino alla Madonna del Rosario, patrona della frazione di Comiso, è stato uno dei momenti più significativi delle celebrazioni che si sono concluse domenica scorsa. Contestualmente, si è celebrato anche il 37esimo anniversario della dedicazione della chiesa. Tra gli appuntamenti che hanno caratterizzato la festa esterna, la santa messa vespertina, a cui ha partecipato la sindaca Maria Rita Schembari, presieduta da mons. Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Subito dopo, la processione con il simulacro di Maria Santissima del Rosario per le vie principali della frazione. Hanno partecipato i consiglieri comunali Gaetano Scollo e Giovanni Incardona. La sosta, in via Loira, è stata caratterizzata dallo spettacolo pirotecnico.