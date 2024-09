Pedalino (Comiso), la comunità dei fedeli riaffidata a Maria Santissima del Rosario

Società

Concluse ieri le celebrazioni esterne caratterizzate dalla processione con il simulacro

L’atto di affidamento della comunità di Pedalino alla Madonna del Rosario, Patrona della frazione di Comiso, è stato uno dei momenti più significativi delle celebrazioni che si sono concluse ieri. Contestualmente, si è celebrato anche il 36esimo anniversario della dedicazione della chiesa. Tra gli appuntamenti che hanno caratterizzato la festa esterna, la santa messa mattutina presieduta da mons. Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. In serata, poi, c’è stata la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Burrafato, il parroco di Pedalino. Subito dopo, la processione con il simulacro di Maria Santissima del Rosario per le vie principali della frazione. La sosta, in via Loira, è stata caratterizzata dallo spettacolo pirotecnico. L’impresa ecologica Busso Sebastiano si è occupata di effettuare un’azione di pulizia straordinaria nelle aree interessate dai festeggiamenti.