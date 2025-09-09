Pedalino (Comiso), prosegue la festa in onore della patrona Madonna del Rosario

Società

Gli appuntamenti nei quartieri della comunità parrocchiale

Continuano le processioni verso i quartieri della comunità parrocchiale. A Pedalino, frazione di Comiso, si festeggia in questo modo la patrona Madonna del Rosario. Ieri sera, processione con il simulacro verso il quartiere “Viale della Riscossa”. A presiedere la celebrazione eucaristica sul posto (nella foto) don Giuseppe Cascone, vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria Goretti in Vittoria. E’ seguita la tradizionale “cena”, appuntamento sempre molto atteso. Oggi, alle 20,15, processione verso il quartiere “Scuole medie”. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giovanni Giaquinta, parroco della parrocchia Ss. Rosario in Vittoria. Seguirà la tradizionale “cena”.