Pedalino (Comiso), Scollo (Pd): “Allarme ordine pubblico da prendere in seria considerazione”

Attualità

Il segretario cittadino: "Dopo i pesanti episodi dei giorni scorsi, sono necessarie contromisure all'altezza della problematica"

In riferimento ai recenti eventi di cronaca che hanno riguardato la frazione di Comiso, Pedalino, interviene il consigliere comunale e segretario cittadino del Pd Gaetano Scollo (nella foto): “Desidero esprimere la mia profonda preoccupazione per i fatti accaduti nei giorni scorsi a Pedalino, che hanno portato all’arresto di un individuo, generando preoccupazione nella nostra comunità. Nonostante il grande impegno e la dedizione del prefetto e del questore della provincia di Ragusa, del commissariato locale di Comiso e di tutte le forze dell’ordine, alle quali esprimiamo pieno sostegno, è evidente che la situazione richiede ulteriori misure per garantire la sicurezza e la tranquillità dei nostri cittadini”.

“Mi unisco quindi all’appello del collega capogruppo Gigi Bellassai – prosegue Scollo – che ha invitato il Sindaco a richiedere la convocazione del comitato di ordine e sicurezza pubblica, nonché di farci carico, in qualità di consiglieri comunali, di chiedere anche la convocazione del consiglio comunale per discutere approfonditamente l’argomento. È fondamentale che tutte le istituzioni locali collaborino strettamente per affrontare questa emergenza e trovare soluzioni efficaci e durature. È cruciale che tutte le istituzioni lavorino in sinergia per rispondere in maniera efficace alle preoccupazioni dei cittadini”.