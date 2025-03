Pedalino (Comiso), scontro violento tra un’auto e un furgone

Cronaca

La donna alla guida dell'auto sta bene nonostante il duro impatto tra i mezzi

Incidente questa mattina sulla Sp 3 che porta da Acate a Pedalino in direzione Chiaramonte. Una macchina di marca Ford ha tamponato un furgone. Due ambulanze sul posto unitamente alla polizia municipale. La donna alla guida dell’auto sta bene nonostante l’impatto violento dei mezzi. In fase di accertamento le cause del sinistro (foto Franco Assenza).

