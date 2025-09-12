Pedalino (Comiso), tutto pronto per la festa esterna della patrona Maria Santissima del Rosario

Società

Mercoledì scorso celebrati i 42 anni di ordinazione sacerdotale del parroco. Domenica la processione con il simulacro

Continuano anche oggi le processioni nei quartieri di Pedalino e ci si prepara alla festa esterna in occasione delle celebrazioni in onore della patrona Maria Santissima del Rosario. Mercoledì scorso, un appuntamento speciale per la comunità locale in occasione della ricorrenza del 42esimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale del parroco, mons. Salvatore Burrafato (nella foto). Questa sera, alle 20,15, ci sarà la processione verso il quartiere “ex Rifornimento”. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Dario Modica, vicario parrocchiale della basilica San Giovanni Battista e San Giuseppe in Vittoria. Seguirà la tradizionale “cena”. Domani, alle 20,15, processione verso il quartiere “Scuole elementari”. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Salvatore Burrafato. Seguirà la tradizionale “cena”. Domenica 14, invece, è la solennità della Vergine Santissima del Rosario e sarà celebrata la festa esterna. Alle 8,30 ci sarà il festoso scampanio che annuncerà la gioia della solennità. Alle 8,30 e alle 10,30 le celebrazioni eucaristiche. Alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da mons. Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della Diocesi di Ragusa.