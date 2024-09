Pedalino (Comiso), un altro weekend tra teatro e musica

Spettacoli

Al centro sportivo culturale Lifeten l'esibizione della compagnia I Superstiti e del gruppo JazzUp quintet

E’ stato un altro fine settimana, l’ultimo in programma, contrassegnato da teatro e musica, come, tra l’altro, recitava il titolo del cartellone con il sottotitolo “Culture is life” promosso dal centro sportivo culturale Lifeten di Pedalino. Il pubblico ha molto apprezzato il concerto del venerdì animato dal JazzUp quintet così come la rappresentazione teatrale portata in scena dalla compagnia “I superstiti” sabato scorso. A esibirsi, dal punto di vista musicale, il gruppo formato dal Gianfilippo Pollicita al sax, Filippo Dipietro al contrabbasso, Luca Failla alla batteria e, ancora, Giampaolo Castello al piano e Roberta Spampinato alla voce.