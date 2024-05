Pedalino, gara di lento mirato a 25 metri: sfida tra Sicilia e Malta

Sport

Il poligono di tiro Sniper Club ha fatto da cornice all'evento tenutosi sotto l'egida del Csen di Ragusa

Grande attenzione per la gara di lento mirato a 25 metri categoria arma corta a fuoco nel contesto del primo trofeo Malta vs Sicilia. Tra concorrenti italiani e maltesi si è instaurato un clima di profondo e pacifico cameratismo e amicizia, il tutto in uno scenario professionale e cioè con il poligono di tiro Sniper Club di Pedalino a fare da cornice all’evento sportivo. Garante della manifestazione il presidente della struttura, nonché all’occorrenza direttore di tiro e responsabile provinciale di settore Csen oltre che componente della nazionale della commissione, vale a dire Giovanni Canzonieri, il tutto sotto l’egida e il sostegno del comitato Csen provinciale di Ragusa con in testa il presidente Sergio Cassisi.