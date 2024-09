Pedalino, il concerto della Marenero tribute band per celebrare Battisti

Società

L'appuntamento alle 21 di venerdì al centro sportivo culturale Lifeten

Dal teatro alla musica. Esaltando le creazioni sonore di uno degli autori della canzone italiana più amati di sempre, un personaggio che ha fatto la storia. Stiamo parlando di Lucio Battisti le cui perle saranno il cuore del concerto di venerdì 13 a Pedalino nel contesto del cartellone “Teatro e musica, culture is life” promosso dall’associazione sportivo culturale Lifeten. L’appuntamento a partire dalle 21. Protagonista la Marenero di Vincenzo Mantello, una cover band che ridà vita all’ampio e amato repertorio di Lucio Battisti, riportando alla luce i brani che hanno segnato una generazione e rimangono tutt’ora canzoni intramontabili e attuali.