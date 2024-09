Pedalino, il Gal Valli del Golfo alla seconda edizione del Casmene fest

Società

Sarà allestito un gazebo per promuovere eccellenze locali come il vino Cerasuolo di Vittoria Docg, il pane preparato con i grani antichi siciliani, l'olio Dop Monti iblei e il formaggio Ragusano Dop

Ci sarà anche il Gal Valli del Golfo alla seconda edizione del Casmene Fest, l’evento promosso dal Comune di Comiso ed in programma sino al prossimo 28 settembre. Nella frazione di Pedalino, in particolare, nei giorni 27 e 28 settembre prossimi, sarà allestito un gazebo attraverso il quale si promuoveranno eccellenze locali come il vino Cerasuolo di Vittoria Docg, il pane preparato con i grani antichi siciliani quali Timilia e Russello da agricoltura biologica e con una lenta lievitazione con crescente, l’olio Dop Monti Iblei ed il formaggio Ragusano Dop.

Assaggi golosi aperti gratuitamente al pubblico del Casmene Fest che veicoleranno il loro valore intrinseco, fatto di gesti, saperi antichi, ingredienti e uomini che sfidano i problemi del mercato attuale facendosi promotori di un territorio straordinario. Dalle 19.00 sino a mezzanotte sarà possibile soffermarsi al gazebo allestito in piazza Gramsci per degustare i prodotti prima menzionati e ricevere altresì informazioni sulle attività che il Gruppo di Azione Locale Valli del Golfo sta portando avanti nell’ambito della valorizzazione turistica dei territori di Acate, Comiso, Gela e Vittoria con particolari riflessi rispetto alle produzioni vitivinicole, alle produzioni locali e sostenibili, all’ospitalità.

L’iniziativa di Comiso rientra tra le attività di divulgazione del Gal previsti dalla nuova Strategia di Sviluppo Locale (SSL) Leader, elaborata per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area e delle comunità locali con un approccio partecipativo. Per la nuova programmazione 2023-2027 il budget approvato dall’amministrazione regionale è di circa tre milioni e duecentomila euro, che sarà dedicato a finanziare investimenti per le Imprese e gli Enti pubblici dell’area GAL con riferimento alle tematiche principali previste dalla nuova strategia: “sistemi socio-culturali e turistico-ricreativi locali” e “sistemi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio”.

«Siamo in procinto di concludere gli interventi della precedente programmazione e già pronti per avviare la Strategia di Sviluppo locale del territorio che abbiamo concertato con le imprese, le istituzioni e gli stakeholder di tutto il territorio di competenza – commenta il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Giuseppe Didio – un grande lavoro svolto grazie alla abnegazione dello staff interno del GAL che come sempre ha svolto con professionalità l’importante compito di definire la futura proposta di sviluppo del territorio. Guardiamo quindi ai risultati positivi raggiunti nella programmazione che si sta completando come un punto di partenza verso il nuovo traguardo della programmazione 2023/2027».

Intanto l’appuntamento più vicino è per venerdì 27 e per sabato 28 settembre a Pedalino, in piazza Gramsci dalle 19.00 alle 20.00 con il Casmene Fest. «In qualità di sindaco di una delle quattro città che compongono il Gal Valli del Golfo, sono particolarmente felice della possibilità offerta al comune di Comiso di mostrare e far degustare ai nostri concittadini e ai tanti visitatori le eccellenze del nostro territorio – dichiara il primo cittadino, Maria Rita Schembari -. Degusteremo insieme l’olio evo, il pane da grani antichi assieme al vino Cerasuolo di Vittoria e naturalmente al formaggio Ragusano Dop. Tutto questo in occasione di una manifestazione consolidata e attesa in città che è anche motivo di attrazione per tanti turisti oltre che di svago per le famiglie».