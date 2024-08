Pedalino, iniziano i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima del Rosario

Società

I primi appuntamenti già a partire da domani

Prendono il via domani, a Pedalino, frazione di Comiso, i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima del Rosario. Celebrazioni molto semplici e, allo stesso tempo, densi di significato spirituale. La festa esterna è in programma domenica 8 settembre. “Maria, Madre della Misericordia, ci precede e ci protegge – dice mons. Salvatore Burrafato, il parroco, nel messaggio alla comunità dei fedeli – nel nostro pellegrinaggio verso il Paradiso e sempre intercede, presso il suo Figlio Gesù, perché ogni nostra mancanza possa essere colmata dall’amore del Padre che continuamente supera ogni nostra umana aspettativa”. L’inizio dei festeggiamenti domani con la celebrazione eucaristica in programma alle 8,30. In serata, alle 20,30, in piazza Gramsci, giochi in piazza a cura del gruppo giovani e giovanissimi della parrocchia.