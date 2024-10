Pedalino, la Sagra della vendemmia ha chiuso con il botto

Società

A decine di migliaia i visitatori. Ieri sera il gran finale con il cabarettista Uccio De Santis

E’ stato un finale straordinario. Oltre ogni più rosea previsione. Visitatori e turisti hanno animato a più non posso la Sagra della vendemmia di Pedalino che, giunta alla 36esima edizione, ha compiuto ormai i passi necessari per essere considerata una delle manifestazioni di punta della provincia di Ragusa. E i numeri, d’altro canto, sono stati considerevoli, soprattutto nell’ultima giornata, a testimonianza di una formula che piace, e parecchio, e che riesce ad attirare ospiti da ogni dove. Gran pienone, per il finale, ieri, sino a tarda sera, in piazza Gramsci, con il cabaret che ha visto per protagonista il comico e attore pugliese Uccio De Santis capace di attirare l’attenzione dei numerosi presenti. Poi, nel corso della giornata, è stato un susseguirsi di eventi. Si è cominciato la mattina, nel piazzale antistante la scuola elementare, con il festival del folklore caratterizzato dalla sfilata di gruppi folk e carretti siciliani. La presenza della Modica civica street band ha reso questo momento ancora più suggestivo.

La benedizione dell’uva a cura di mons. Salvatore Burrafato, parroco di Pedalino, ha contribuito a rendere più solenni i momenti successivi sempre all’insegna della tradizione grazie all’esibizione dei gruppi Folk Kore di Enna e “I picciuotti ro balletto della sagra di Pedalino”, diretto da Franco Giummarra. Il pranzo all’aia, nell’area stand, è risultato molto partecipato così come grande interesse e attenzione, nel pomeriggio, hanno suscitato le letture per i più piccoli e l’animazione a cura de La bacchetta magica di Pedalino. Sempre nel pomeriggio, riflettori puntati sulla pigiatura dell’uva e sulla tradizionale “rata o cuonzu” con la produzione del mosto.

E’ proseguita, quindi, la degustazione dei panini con salsiccia mentre il gruppo Musica & Magia di Damiano Scollo ha curato nel tardo pomeriggio l’intrattenimento musicale. In piazza Gramsci, poi, vari momenti che sono serviti ad attirare il pubblico. Ha cominciato il coro Mariele Ventre di Ragusa diretto dalla maestra Giovanna Guastella, ha continuato il gruppo Baciami piccina swing band, sino al gran finale con Uccio De Santis. Organizzatori soddisfatti perché tutto è riuscito per il meglio. E già si comincia a pensare all’edizione numero 37 che si vuole rendere ancora più importante e, se possibile, partecipata.