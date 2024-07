Pedalino, richiesta di intervento per le palme della piazza principale

Attualità

Il consigliere comunale del Pd Gaetano Scollo presenta una interrogazione e sollecita l'amministrazione comunale di Comiso

Il consigliere comunale Gaetano Scollo ha recentemente presentato un’interrogazione consiliare per sollecitare la manutenzione delle palme ad alto fusto situate nella piazza principale della frazione di Pedalino (piazza Gramsci).

“La manutenzione delle nostre aree verdi è essenziale per la sicurezza e il benessere della comunità,” ha affermato Scollo. “Le palme situate in piazza Gramsci a Pedalino necessitano di un intervento urgente per prevenire potenziali pericoli e migliorare l’aspetto della piazza stessa. L’interrogazione consiliare che ho presentato, pone l’accento su tre punti:

1. La programmazione di un intervento di pulizia e manutenzione delle palme;

2. I tempi previsti per l’esecuzione dell’intervento;

3. Se è stato affidato il servizio di manutenzione delle aree verdi di Pedalino e Comiso.”