Pedalino, traslato il simulacro della Madonna del Rosario. Al via i festeggiamenti della patrona

Società

Da oggi la processione con la statua muoverà dalla chiesa verso i quartieri della comunità parrocchiale

La traslazione del simulacro della Madonna del Rosario dalla sua teca lignea al presbiterio ha dato il via, l’altra sera, ai festeggiamenti della patrona che, in questo scorcio di settembre, caratterizzano la vita quotidiana di Pedalino, frazione di Comiso. Al termine della celebrazione eucaristica con la partecipazione dei portatori, c’è stata la benedizione di questi ultimi. Da oggi, nelle diverse sere, la processione con la statua della Madonna muoverà dalla chiesa verso i quartieri della comunità parrocchiale.