Pedalino, traslato il simulacro della Madonna del Rosario. Al via i festeggiamenti della patrona
Da oggi la processione con la statua muoverà dalla chiesa verso i quartieri della comunità parrocchiale
La traslazione del simulacro della Madonna del Rosario dalla sua teca lignea al presbiterio ha dato il via, l’altra sera, ai festeggiamenti della patrona che, in questo scorcio di settembre, caratterizzano la vita quotidiana di Pedalino, frazione di Comiso. Al termine della celebrazione eucaristica con la partecipazione dei portatori, c’è stata la benedizione di questi ultimi. Da oggi, nelle diverse sere, la processione con la statua della Madonna muoverà dalla chiesa verso i quartieri della comunità parrocchiale.
Si comincia alle 20,15 di venerdì, dunque, con la processione verso il quartiere "Via Volga". La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Andrea La Terra, parroco di San Giuseppe artigiano a Ragusa. Seguirà la tradizionale "cena". Domani, sabato, dalle 19, processione verso contrada Quaglio. La celebrazione eucaristica sarà animata dalla comunità parrocchiale Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria in Roccazzo. A presiedere il parroco don Giovanni Piccione. Seguirà la tradizionale "cena". Domenica, alle 8,30 santa messa, alle 20,15 processione verso il quartiere "Case popolari". La celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Seguirà, anche in questo caso, la tradizionale "cena". Cruciale il supporto che arriverà dall'impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale di Comiso, teso a garantire una pulizia straordinaria in tutte le zone che saranno interessate dalle processioni.