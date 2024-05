Piano di spesa della legge su Ibla, Firrincieli (m5S): “Sì agli incentivi per residenzialità, no ai contributi per gli studenti non ragusani”

Attualità

L'atto approvato in Consiglio comunale fa ancora discutere

Piano di spesa della legge su Ibla, interviene il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli. “D’accordo con il contributo da 5mila euro per favorire la residenzialità in centro storico, per chi decide, per almeno cinque anni, di spostare la propria residenza sul posto – sottolinea Firrincieli – In disaccordo, invece, con l’idea di dare 1.500 euro a ciascun studente non ragusano che affitta un qualsiasi immobile nell’area della legge 61/81. Decisamente contrari a questo tipo di incentivi che rischierebbero di drogare il mercato degli affitti e, comunque, non rispondere alla reale mission della norma che, in una sua parte, è quella, invece, di favorire la riqualificazione degli immobili”.