Pioggia su Ragusa, era attesa da settimane

Attualità

Numerose le segnalazioni social da parte degli utenti residenti nel capoluogo

Una copiosa pioggia è precipitata nel cuore di Ragusa nel primo pomeriggio di oggi. Numerose le segnalazioni da parte di utenti social che hanno salutato l’evento atmosferico in maniera positiva affermando come fosse assolutamente necessario dopo settimane e settimane senza una goccia d’acqua. La pioggia è caduta in maniera costante senza causare alcun tipo di danno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA