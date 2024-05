Piscina comunale chiusa a Comiso, la polemica non si placa

Attualità

Il capogruppo Pd Bellassai: "Dopo sei anni di amministrazione, patetico guardare alle precedenti giunte per scaricare le responsabilità di una incapacità conclamata"

“Dopo sei anni di amministrazione, milioni di euro sprecati in lavori pubblici inutili e costosi, è davvero patetico e triste guardare alle precedenti amministrazioni per scaricare la responsabilità di una incapacità conclamata di gestire la normale amministrazione. Spiace che proprio il più giovane assessore, Giovanni Assenza, che stimo ma che amministra da pochi mesi, si sia fatto carico di replicare e tentare di giustificare l’ingiustificabile”. Lo dice il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai (nella foto dinanzi alla piscina), in controreplica alla Giunta municipale sulla chiusura della piscina del Sole, la cui riapertura non è possibile prevedere, ovviamente, quando avverrà. E il tutto con gravi pregiudizi per l’utenza e i fruitori.