Platani in festa a Ragusa, e il parroco diventa direttore d’orchestra

Società

Un simpatico video sui social per promuovere l'appuntamento di domani sera

Un direttore d’orchestra molto apprezzato. Che, per un attimo, non riesce a sentire il suono di chi si esibisce. E poi, smanettando con lo smartphone, ripristina tutto e fornisce le indicazioni adeguate alla band degli Onorata Società. Sono loro gli ospiti speciali di questa quinta edizione di Platani in Festa che andrà in scena domani sera lungo il viale dei Platani. E a dirigere l’orchestra, manco a dirlo, il parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, il sacerdote Marco Diara (nella foto), protagonista di un video sui social che sta facendo il pieno di visualizzazioni. “Mi sono prestato a questo gioco – afferma don Marco – perché quando si parla di arte, a tutte le latitudini, sono sempre in prima linea. Ci è sembrato un modo divertente di promuovere il festival. Invitiamo, dunque, tutti a partecipare all’appuntamento di domani. Non vediamo l’ora di stupire chi ci verrà a trovare”. Tra gli altri protagonisti del festival, per quanto riguarda l’arte di strada, “Aporia” che condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la giocoleria sperimentale e le clownerie, rompendo ogni schema. E poi ci sarà Tommaso Brugiapaglia che animerà uno spettacolo di acrobatica aerea, teatro e danza dal titolo “Ruggine” che lascerà tutti a bocca aperta. “Ricordo anche l’estemporanea di pittura, evento coloratissimo – afferma don Marco – che vedrà protagonisti grandi e piccini. Pennelli, tele, colori e creatività invaderanno il viale dei Platani. Una occasione unica per ammirare dal vivo chi ama esprimersi attraverso l’arte”. Inoltre, naturalmente, da non dimenticare la degustazione di cavati e di cannoli siciliani, ma ci saranno anche panini con la salsiccia alla griglia oltre a birre artigianali. Tutto è pronto, insomma, per questo appuntamento all’insegna dello stare assieme.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA