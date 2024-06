Platani in festa a Ragusa, le novità dell’edizione 2024

Società

Grande attesa per l'appuntamento in programma domani sera in uno dei quartieri più iconici della città

La degustazione dei cavati di casa sarà uno dei must della nuova edizione di Platani in festa in programma domani, sabato 8 giugno, a partire dalle 21. E’ giunto dunque il momento tanto atteso da tutti coloro che intendono trascorrere un momento di sana e spensierata allegria in uno dei quartieri più iconici della città di Ragusa, con la suggestiva iniziativa promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore, grazie al supporto del Comune e di tutti gli sponsor privati che hanno creduto in questo progetto. Tra gli ospiti della serata, i Greenbox che, con la loro musica, promettono di accendere con il rock la manifestazione e che inviteranno a saltare tutti coloro che assisteranno alle loro perfomance musicali. Tra gli artisti di strada, arrivano anche il duo Sbadaclown con il loro “Grande spettacolo di circo”.