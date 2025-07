Playa Grande e la foce del fiume Irminio, un angolo di paradiso che si trasforma in pattumiera

Attualità

Il presidente dell'associazione Paolo Mezzasalma: "Ogni estate è la stessa storia, non se ne può più"

La riserva naturale del fiume Irminio e la spiaggia di Playa Grande, tra le aree costiere più suggestive della provincia, continuano a subire l’inciviltà di chi, ignorando ogni regola di rispetto ambientale, trasforma questi luoghi in una discarica a cielo aperto. L’ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi, per la seconda volta in appena due settimane, con falò notturni e rifiuti lasciati sulla sabbia da gruppi di giovani.

oplus_32

A denunciare la situazione è Paolo Mezzasalma, presidente dell’associazione Playa Grande, che ha scelto di rendere pubblico il proprio sfogo, amareggiato dal ripetersi di comportamenti che «sfregiano la spiaggia della riserva naturale» e testimoniano, dice, «l’imbarbarimento di una parte della società locale». «Ogni estate – scrive Mezzasalma – è sempre la stessa storia. Nei centri vicini, a cominciare da Marina di Ragusa, tutto questo non è permesso e c’è controllo. Ma sia chiaro: neanche a Playa Grande è permesso, tanto meno nella riserva naturale. La differenza è che qui non c’è nessun controllo». L’impressione, aggiunge, è che «Playa Grande sia vista come una sorta di sfogatoio della costa ragusana, forse persino tollerato dalle amministrazioni». I falò sulla spiaggia, prosegue, sono una pratica che «sta nel dna dei giovani: anche io ero tra quelli. Ma adesso è troppo. La riserva viene maltrattata impunemente. E questo non è più accettabile».Nel mirino, le istituzioni che dovrebbero garantire tutela e decoro: «L’amministrazione provinciale garantisce un presidio solo in orario d’ufficio. La pubblica sicurezza ha una sola vettura per tutto il settore modicano della provincia. L’amministrazione comunale di Scicli? Non pervenuta. La polizia locale chiude la sera».

oplus_32