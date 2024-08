Playa Grande (Scicli), il fenicottero torna a farsi fotografare

Attualità

Di nuovo una piacevole sorpresa per tutti i bagnanti della zona

Il fenicottero più fotografato della costa iblea è tornato a fare capolino in riva al mare. Lo splendido esemplare è stato avvistato a Playa Grande nei pressi di un noto stabilimento balneare. E, anche in questo caso, i riscontri social non si contano. Nei giorni scorsi gli animalisti aveva diffuso una serie di avvisi per comunicare che cosa non bisogna fare quando si incontra un animale di così raro fascino.

