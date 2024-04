Poidomani replica ad Abbate: “A Modica, in zona agricola, non possono essere realizzati impianti sportivi”

Attualità

Il segretario cittadino del Pd interviene sul recente pronunciamento da parte del Cga

“A Modica, in zona agricola, non possono essere realizzati impianti sportivi. È quanto continua a stabilire il Prg, per il quale, nonostante le dichiarazioni dell’on. Abbate, le zone agricole sono “destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse con l’uso agricolo del territorio”. E’ quanto dichiara in una nota il segretario cittadino del Pd di Modica, Salvatore Poidomani.