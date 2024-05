Polara ’53: l’eccellenza delle toniche e delle sode nate in Sicilia

Ragusa

"Sapore di Sicilia: l'arte della miscelazione incontra l'autenticità dell'isola con Polara '53"

Nel cuore dell’isola del sole, tra terre rigogliose e mare cristallino, è nata un’eccellenza destinata a conquistare i palati dei cocktail bar più esigenti in tutto il mondo. È “Polara ’53”, la nuova linea di toniche e sode premium, orgogliosamente “born in Sicily”, che unisce l’autenticità degli ingredienti locali alla sapienza dei maestri miscelatori.Nasce da Polara, la storica azienda siciliana di bibite che ha compiuto proprio lo scorso anno ben 70 anni di attività, con esportazioni in tutto il mondo ma con sempre al centro un unico grande obiettivo: valorizzare la Sicilia e i suoi straordinari ingredienti. E lungo questo solco si colloca anche la nuova linea di “Polara ’53” con otto prodotti ispirati alla vibrante “vita di Sicilia”, presentati ufficialmente al recente Cibus di Parma. Sono il frutto di due anni di ricerca e sviluppo, e il coinvolgimento di un team di bartender guidato da Chiara Mascellaro, campionessa mondiale di mixology. La Sicilia, terra di antiche tradizioni culinarie, diventa così protagonista anche nel mondo delle bevande analcoliche di alta qualità. I prodotti “Polara ’53”, realizzati al 100% con ingredienti naturali e con una ridotta quantità di zucchero, sono pensati per offrire un’esperienza unica e autentica. Carmelo Polara, ad dell’azienda, sottolinea l’importanza di valorizzare le materie prime siciliane e la ricca tradizione culinaria dell’isola: “La Sicilia ci offre il meglio delle materie prime e la cultura del saper miscelare prodotti di origine diversa che ci arriva da millenni della nostra storia. Ciò che è avvenuto in Sicilia nella cucina, nella pasticceria, noi lo abbiamo voluto applicare nel mondo dei soft drink”. Otto le referenze: Indian, Mediterranean, Botanical, Thyme, Bitter Lemon, Pink Grapefruit, Ginger Beer e Dry. Ogni varietà, ispirata agli agrumi e alle erbe aromatiche dell’isola, porta con sé un racconto unico, pronto ad esaltare i cocktail più raffinati e creativi. Tra le varietà proposte, spicca l’Indian Tonic, un’interpretazione innovativa del classico, caratterizzata da un gusto pulito e secco arricchito dagli aromi naturali di limone, arancia tarocco e ginepro. La Mediterranean Tonic, invece, offre un gioco di profumi degli agrumi e aromi dolci ma pungenti, perfetta per stuzzicare la fantasia dei bartender più creativi. La Botanical Tonic, con il suo mix di lime, lemongrass e basilico, promette freschezza e leggerezza, mentre la Thyme Tonic, aromatizzata con estratto naturale di timo, aggiunge una nota vegetale e avvolgente ad ogni drink. Il Bitter Lemon, con il suo gusto intenso e fresco, celebra l’autenticità del limone di Sicilia, mentre il Pink Grapefruit, con il suo aroma fresco e pungente del pompelmo rosa, incarna l’innovazione e l’originalità nella miscelazione. La Ginger Beer, con la sua piccantezza equilibrata dello zenzero, aggiunge una nota intrigante ai cocktail, mentre la Dry Tonic, ispirata alla tradizione, valorizza qualsiasi tipologia di drink con le sue note aromatiche e amare. “Polara ’53”, campagna ideale dei bartender, mostra l’anima autentica dell’isola grazie alla selezione accurata delle migliori materie prime per conferire ad ogni sorso, anche grazie ad una bolla grossa, lunga e persistente, un gusto unico e avvolgente.