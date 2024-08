Polemica all’Asp di Ragusa, Cgil e Uil: “Il direttore generale non ci concede l’autorizzazione per installare il banchetto finalizzato a raccogliere firme contro l’autonomia differenziata”

Attualità

Il manager: "E' una iniziativa che ha comunque carattere politico, no per ragioni di garanzia della terzietà dell'azienda sanitaria"

Il direttore generale dell’Asp 7 ha negato l’autorizzazione alla richiesta avanzata dalla Fp Cgil di Ragusa e dalla Uil Fpl per una raccolta firme per il referendum contro l’Autonomia differenziata nello spazio davanti all’ingresso dell’Ospedale con motivazioni del tutto discutibili a nostro parere. Secondo il dg la richiesta non può essere accolta poiché trattasi di iniziativa avente comunque carattere politico e che pertanto, per ragioni di garanzia della terzietà dell’Asp, quale pubblica amministrazione, di opportunità e di parità di trattamento(..) non è possibile concedere. Ci dispiace dover trattare temi basilari riguardante la democrazia, compresa l’agibilità sindacale, quando si tratta, appunto, di pubblica amministrazione e non della casa privata del dg o di chiunque della direzione dell’Asp. Certo, sarebbe il caso che finalmente il dg si ponesse il problema della terzietà dell’Asp, non solo quando ci sono iniziative che hanno come oggetto l’abrogazione di una legge fatta dal Governo Meloni, ritenuta da noi sbagliata. C’è bisogno di neutralità politica nell’espletamento della funzione del dg sempre e, comunque, e non per decidere arbitrariamente di concedere o meno agibilità democratiche nelle strutture pubbliche afferenti all’Asp.