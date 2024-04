Polizia municipale a Ragusa, approfondimenti e formazione sul piatto

Attualità

Sicurezza urbana e abbandono dei rifiuti i temi trattati durante l'appuntamento tenutosi all'auditorium San Vincenzo Ferreri

I compiti della polizia municipale sono complessi e indispensabili. “Non è una novità: quando si parla di controlli – dichiara il sindaco Peppe Cassì – ognuno li vorrebbe più rigidi verso gli altri ma anche più tolleranti verso se stesso. In questi anni abbiamo lavorato per sostenere il nostro corpo di polizia locale, da tempo sott’organico, con nuove assunzioni, ma non c’è dubbio che essere un agente della Municipale continui a essere un mestiere complesso ma indispensabile per la comunità. Sabato scorso, ad esempio, nell’ambito dei controlli interforze disposti dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e che vedono il coinvolgimento di Questura, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, i nostri agenti hanno svolto un ruolo prezioso, per tempismo ed efficacia. Lavorando in sinergia con le altre Forze dell’ordine, hanno permesso di sventare una piccola rapina ai danni di un ragazzo e di catturare i colpevoli. Complimenti ai nostri agenti e a tutte le Forze intervenute”.

“Per quanto Ragusa possa essere una comunità sicura, qualche reato accade anche qui ed è bene allora che si sappia: in flagranza o dopo, qui i colpevoli vengono praticamente sempre assicurati alla giustizia, anche per un eccellente sistema di videosorveglianza che controlla tutte le entrate e le uscite in città”.