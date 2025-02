Polizia provinciale a Ragusa, arriva una nuova automobile

Attualità

Potenziato il parco mezzi a disposizione degli agenti

Una nuova automobile per la polizia provinciale. Si potenzia il parco auto dell’ente di viale del Fante a Ragusa, in particolare il numero dei veicoli in dotazione alla polizia provinciale. Si incrementeranno così le operazioni di pattugliamento e controllo del territorio anche in zone rurali, dove spesso si consumano illeciti ambientali e venatori. Nella foto, oltre al comandante della polizia provinciale, Raffaele Falconieri, e ad alcuni agenti, anche il commissario straordinario Patrizia Valenti, e il direttore generale, Nitto Rosso.

