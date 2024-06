Pompei troppo forte, il Modica calcio perde la finalissima per la Serie D

Sport

La squadra di Settineri sconfitta con il risultato di 4-0

Il Modica calcio ha subito una severa lezione al Bellucci di Pompei. Dopo avere perso in casa con il risultato di 2-1, domenica scorsa, oggi pomeriggio, in terra campana, la formazione di Alessandro Settineri è stata costretta a issare bandiera bianca. Troppo forte la formazione di Pompei che ha regolato gli avversari con il risultato finale di 4-0 dopo che i primi 45 minuti di gioco si erano chiusi con il risultato di 1-0 per i locali.

Nella ripresa, il Modica si è sbilanciato e il Pompei è riuscito a prendere il largo sino a costruire un passivo praticamente incolmabile per la società di Radenza e Pitino. Davvero un peccato perché il Modica era riuscito a galvanizzare l’ambiente e, soprattutto, a far sì che a Pompei fosse presente una straordinaria cornice di pubblico proveniente da Modica.

Pompei-Modica (and. 2-1) 4-0: 45’+2 Simonetti, 60′ Matute, 66′ Guarracino, 72′ Di Paola

ì

POMPEI (4-3-3): D’Agostino; Riccio, Velotti, Matute, Tomolillo (89′ Arrivoli); Baumwollspinner, Tarascio (64′ Liccardo), Casillo; Caso Naturale (75′ Marzano), Malafronte (70′ Di Paola), Simonetti (54′ Guarracino). A disp.: Mele, Salvati, Di Girolamo, Nuvoli. All. Scarlato.

NODICA (4-3-3): Marino; Ababei (64′ Biondi), Diop (73′ Vindigni), M. Trovato, Parisi; Palermo, Strano (46′ Agodirin), Palmisano; Azzara (56′ Alfieri), Savasta, Cacciola (68′ Incatasciato). A disp.: N. Trovato, Cavallo, Yu Suwa, Manfrè. All. Settineri.

ARBITRO: Ganbirasio di Bergamo (Masciello-Scorteccia).

MARCATORI: 45’+2 Simonetti, 60′ Matute, 66′ Guarracino.