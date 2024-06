Ponte sul fiume Ippari, forse la soluzione è dietro l’angolo

Attualità

Il capogruppo di Sud chiama Nord all'Ars, Ismaele La Vardera, ha strappato un impegno al Libero consorzio di concerto con i Comuni di Ragusa e Vittoria

“Stamattina mi sono recato al libero consorzio di Ragusa per capire come trovare una soluzione alla vicenda che ho appreso durante il mio tour elettorale della provincia di Ragusa”. Lo dichiara l’onorevole Ismaele La Vardera capogruppo al Parlamento siciliano di Sud Chiama Nord.

“Molti cittadini di Scoglitti – sottolinea – mi hanno raccontato che a causa del crollo del ponte sul fiume Ippari da ormai un anno e mezzo sono isolati costretti a non potere collegare un importante asse turistica. Ebbene sono stato ricevuto dal neodirettore generale avv. Nitto Rosso (nella foto) che, dopo una attenta analisi, ha deciso di prendersi un impegno che finalmente fa intravedere la luce: ossia nonostante non ci sia la diretta competenza dell’ex Provincia, si è deciso che di concerto al Comune di Ragusa rappresentato dall’assessore Andrea Di Stefano e dal consigliere Buscemi, e dall’assessore Cesare Campailla per il Comune di Vittoria, l’ex provincia stanzierà i soldi necessari per ricostruirlo e soprattutto per fare il progetto. Ringrazio il direttore per la celere soluzione trovata, consapevole che la buona politica oltre a fare sit-in deve andare nei palazzi delle istituzioni per trovare soluzioni possibili che spesso devono solo essere sollecitate”.

