Porticciolo di Donnalucata, dragaggio e ripascimento delle sabbie per 600mila euro

Attualità

Il progetto è in fase di rimodulazione da parte del Genio civile opere marittime della Regione

Il Genio civile Opere Marittime della Regione Siciliana sta rimodulando il progetto di dragaggio e ripascimento delle sabbie del porticciolo di Donnalucata per un ammontare preventivato di 600mila euro. Lo annuncia il sindaco di Scicli Mario Marino che, insieme all’assessore alla protezione civile Enzo Giannone, sta seguendo l’iter amministrativo dell’intervento.

Il progettista ha riferito al sindaco Marino che entro due settimane il nuovo progetto sarà esitato, per un importo rimodulato di 600.000 euro circa, occorrenti per le analisi e i controlli richiesti dall’Arpa, al fine di eseguire i lavori di dragaggio e ripascimento morbido dell’area del porto di Donnalucata. Il sindaco Marino ha chiesto garanzie affinché i lavori abbiano inizio prima della stagione estiva. Il 12 aprile prossimo si terrà un consiglio comunale aperto in Municipio con all’ordine del giorno il tema del porto di Donnalucata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA