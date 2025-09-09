Porto di Pozzallo, ancora sbarchi: arrivati 46 migranti

Cronaca

C'era anche una bimba di 30 giorni assieme con altri 19 minori

Ennesimo sbarco nel tardo pomeriggio di ieri, 8 settembre, a Pozzallo. Arrivati 46 migranti, 4 recuperati a 32 miglia dalla costa. Nel porto ragusano è stata attivata la procedura del doppio controllo, il primo a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza eseguito dall’Usmaf guidato dal dottore Vincenzo Morello e poi l’altro a terra effettuato dall’azienda sanitaria provinciale.

Tra i migranti 19 erano minori e, tra questi, c’era anche una bimba di 30 giorni che, assieme alla madre, è stata accompagnata all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica per le cure del caso. Per circa la metà di migranti sbarcati è stata riscontrata la scabbia. Tutti sono stati accompagnati all’hotspot di Pozzallo. Si tratta del secondo sbarco in due giorni a Pozzallo, un dato in linea con quello nazionale che registra, nel 2025, un sostanziale aumento dei flussi migratori rispetto al 2024.

