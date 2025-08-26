Porto di Pozzallo e messa in sicurezza, il consiglio comunale approva lo schema di accordo di programma tra Comune e Autorità di sistema della Sicilia orientale

Attualità

La soddisfazione della giunta municipale retta dal sindaco Roberto Ammatuna

Approvato dal Consiglio Comunale, nella serata di ieri, lo schema di Accordo di Programma tra il Comune di Pozzallo e l’Autorità di Sistema della Sicilia Orientale, al fine di trasferire l’onere finanziario da restituire alla Regione dal Comune di Pozzallo alla sopraddetta Autorità Portuale, dopo la trasmissione ad essa del progetto nel marzo dello scorso anno.

Nel 2019 il Comune di Pozzallo aveva partecipato ad un bando per accedere al finanziamento di un fondo di rotazione di progettazione che ottenne di 1.171.281,60 euro, utilizzandone per gli studi specialistici 744.132.,34 € a fronte di 941.379,92 €. Pozzallo è forse l’unico Comune d’Italia ad aver approvato un progetto di messa in sicurezza del porto.