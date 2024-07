Porto di Pozzallo, esplosione alla banchina commerciale: ma era un’esercitazione

Attualità

Riuscita la simulazione antincendio e antinquinamento organizzata dalla Capitaneria

Nella mattinata dello scorso 27 giugno, nel porto di Pozzallo, si è svolta un’esercitazione antincendio ed antinquinamento (Pollex) organizzata dalla Capitaneria di Porto, che ha visto la partecipazione di dipendenti pattuglie a terra e mezzi nautici a mare, unitamente al personale della tenenza della Guardia di Finanza di Pozzallo, alle squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Ragusa, al personale medico del 118, al personale dei servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori) ed alle imprese portuali che operano all’interno del predetto sorgitore.

Per l’occasione, è stata simulata un’esplosione occorsa presso la radice della banchina commerciale del porto di Pozzallo, consequenziale allo scontro da parte di un mezzo autoarticolato sul silo contenente idrocarburi di rifornimento per unità navali. Nel corso dell’esercitazione sono stati altresì simulati i soccorsi al personale appartenente alla ditta di rifornimento e al conduttore del mezzo, ustionati a seguito della deflagrazione del silo.

Tutto il personale operante ha portato a termine, nei tempi previsti, le operazioni di spegnimento dell’incendio, mettendo in sicurezza l’area interessata dal sinistro e per tanto il necessario soccorso agli operatori infortunati. Nel corso dell’esercitazione si è ipotizzata anche la dispersione di idrocarburi in acqua a seguito dell’esplosione del silo ed è stato attivato prontamente il dispositivo volto a contenere il liquido attraverso l’impiego delle panne in uso al Supply Vessel “Nos Aries”, che ha provveduto, altresì, ad attivare lo skimmer di bordo al fine di aspirare la macchia di gasolio, bonificando, così, l’intera area inquinata.

Al termine dell’esercitazione, si è tenuto il consueto “debriefing” per verificare l’esito degli interventi effettuati, e dell’esito delle risultanze si è potuto constatare il buon esito dell’esercitazione che si è attenuta ai piani ed ai protocolli di emergenza in vigore. Queste esercitazioni risultano utili per testare il livello di addestramento, la tempistica di intervento e la sinergia tra le diverse componenti che operano durante l’emergenza, nonché a monitorare l’efficienza e la funzionalità dei mezzi antincendio immediatamente e direttamente disponibili in ambito portuale, unitamente a quelli presenti sui mezzi di soccorso intervenuti.