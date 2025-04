Porto di Pozzallo, il progetto per il rilancio dietro l’angolo: “Non ci sarà bisogno della Vas”

Attualità

Il senatore Sallemi incassa un altro risultato sul fronte delle infrastrutture. Soddisfatto il sindaco Ammatuna

Buone notizie da Roma per il futuro del porto di Pozzallo. L’importante progetto di rilancio dell’infrastruttura, preparato dal Comune di Pozzallo con il contributo di 1 milione di euro della Regione e consegnato lo scorso anno all’Autorità di sistema, potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.Il ministero competente pare aver accettato l’intero iter, senza una nuova Vas ma solo con la Via. Una risposta attesa da mesi, arrivata dopo l’interessamento del senatore Salvo Sallemi. «Ci siamo mossi e siamo prossimi alla comunicazione formale da parte del ministero”, ha confermato il senatore di Fdi il quale si è interessato personalmente per trovare una soluzione che sbloccasse la situazione in stallo da troppo tempo ormai.

Novità confermate anche dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. «I tempi dell’approvazione del progetto si accorceranno notevolmente quindi, siamo soddisfatti. Si parla di pochi mesi». Si attende solo l’ufficialità. L’intervento al porto di Pozzallo era tra gli argomenti trattati ad inizio settimana dall’assessore regionale Alessandro Aricò, arrivato in provincia di Ragusa per fare il punto con le massime autorità e rappresentanze istituzionali, sulle infrastrutture nodali.