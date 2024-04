Porto di Pozzallo, in arrivo due sbarchi con 164 migranti

Cronaca

Con il miglioramento delle condizioni meteomarine, riesplode l'emergenze

Sbarchi, la situazione comincia a tornare pesante. La Ong Mare Jonio dovrebbe sbarcare in serata 114 migranti al porto di Pozzallo. Ci sono 108 maschi tra cui 12 minori e 6 femmine tra cui 2 minori. Cinquanta arrivano dal Bangladesh, 59 dalla Siria, dall’Egitto e 1 dall’Algeria. Segnalati casi di lieve ipotermia, disidratazione e di infezione da scabbia. Inoltre, la Capitaneria di porto di Pozzallo ha disposto questa mattina l’uscita della locale motovedetta per intercettare una imbarcazione con circa 29 migranti a bordo a circa 50 miglia da Pozzallo. Arrivo in questo caso previsto nel pomeriggio.

