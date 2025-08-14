Porto di Pozzallo, la Guardia costiera mette in salvo una tartaruga marina

Attualità

La segnalazione è arrivata da un diportista. Subito attivata la macchina del recupero

Questa mattina, nelle acque antistanti l’imboccatura del porto commerciale di Pozzallo, un diportista ha tratto in salvo una tartaruga marina della specie “Caretta caretta” in evidente difficoltà. L’animale aveva un amo da pesca conficcato nel cavo orale e non riusciva a muoversi liberamente.

Allertata dal diportista, la sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo ha immediatamente attivato la procedura di recupero, assicurando la presa in custodia dell’esemplare fino all’arrivo del personale del Wwf.

La tartaruga è stata quindi trasferita presso un apposito centro di recupero, dove riceverà le cure necessarie prima di essere reintrodotta nel suo habitat naturale.

La Guardia Costiera di Pozzallo, sottolinea come l’intervento sia stato possibile grazie alla prontezza della segnalazione e alla collaborazione del diportista.

In caso di analoghi avvistamenti di animali marini feriti o in difficoltà, i cittadini sono invitati a contattare la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo, attiva 24 ore su 24 al numero 0931/953327.