Porto di Pozzallo, portati in salvo 107 migranti

Attualità

Sono quasi tutti uomini, una ventina i minori

La motovedetta Cp 325 della Guardia costiera ha messo in salvo complessivamente 107 migranti. E’ rientrata a Pozzallo nel cuore della notte. Aveva mollato gli ormeggi ieri mattina per prestare soccorso a un barchino a trenta miglia dalla costa. E’ stata poi dirottata verso altri due casi. I migranti sbarcati sono tutti uomini, eccezion fatta per una donna. Una ventina i minori. Numerosi i casi di ipotermia. Rilevati anche diversi casi di scabbia. Nessuno, però, ha avuto necessità di ricovero. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di Pozzallo. Le nazionalità di provenienza sono Egitto, Pakistan, Bangladesh, Siria e Sudan.

