Porto di Pozzallo, sbarcati 49 migranti. Ci sono anche una donna in gravidanza e una bimba di due anni

Cronaca

Arrivano da Egitto, Sudan, Somalia ed Etiopia

All’1,30 di questa notte sono sbarcati 49 migranti al porto di Pozzallo. Sono 36 uomini, due donne, una delle quali in stato di gravidanza, al settimo mese, 10 minori maschi e una bambina di due anni, figlia della donna in gravidanza. Provengono da Egitto, Sudan, Somalia, Etiopia. Risultano essere in buono stato di salute. La donna in gravidanza, con riferite coliche addominali, è stata trasferita al Pronto soccorso di Modica. L’assistenza, anche stavolta, è stata assicurata dalla Misericordia di Modica.

