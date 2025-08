Porto di Pozzallo, tra i migranti soccorsi le salme di due neonati di 9 e 11 mesi. Il sindaco: “Quando finirà questa assurda tragedia?” (video)

Il caso

Un centinaio le persone di origine africana che sono state aiutate da una nave mercantile

Cento migranti in fase di sbarco al porto di Pozzallo dopo che gli stessi sono stati soccorsi da una nave mercantile che è rimasta in rada e lo sbarco si sta effettuando con una motovedetta della Guardia Costiera.

“Sono state fatte sbarcare già le due salme, due neonati di 9 e 11 mesi – sottolinea il sindaco Roberto Ammatuna – che sono state trasportate nella camera mortuaria per l’ispezione cadaverica e le autorità sanitarie hanno dato il permesso dello sbarco di tutti gli altri migranti che sono di origine africana. Una giornata triste per tutti, non è più tollerabile, questo continuo stillicidio di morti nel Mediterraneo. L’amarezza e lo sgomento diventa ancora più grande, specialmente quando a perdere la vita sono dei neonati di pochi mesi”.

“L’Italia e l’Europa – ancora Ammatuna – abbiano un sussulto di umanità. Ci si impegni tutti ad un maggiore rispetto della vita e della dignità umana. Tutti i migranti saranno accompagnati nell’hotspot portuale”.

