Porto turistico a Marina di Ragusa, il catamarano raddoppia le sue corse

Attualità

Da domani la novità che poi sarà replicata ogni domenica, il lunedì e il venerdì

Il mare continua a unire. Da domani, domenica 29 giugno, il collegamento marittimo tra Marina di Ragusa e Malta si rafforza ulteriormente: il catamarano “Ragusaxpress”, già attivo con successo da metà maggio, raddoppierà le sue corse in alcune giornate della settimana, andando incontro alla crescente domanda di viaggiatori e turisti.Nel dettaglio, le corse saranno raddoppiate la domenica – a partire proprio da domani – con partenza da Malta alle ore 6.00 e 17.00 e da Marina di Ragusa dalle 10.30 e 21.30, consentendo così di vivere una giornata piena su entrambe le sponde del Mediterraneo. La doppia corsa sarà attiva anche il lunedì e il venerdì, e al momento resta confermata anche la sola corsa per il mercoledì e il sabato con partenza da Malta alle 6.30 e da Marina di Ragusa alle 19.00.Una decisione, quella del potenziamento delle tratte, che nasce dall’ottimo riscontro ottenuto dal servizio nelle prime settimane di attività. Inoltre in occasione della settimana di Ferragosto, il collegamento sarà garantito tutti i giorni, proprio per facilitare gli spostamenti di chi sceglierà di trascorrere le vacanze tra l’isola dei Cavalieri e la costa iblea.“Stiamo riscontrando un interesse che va ben oltre le aspettative – sottolineano dalla società di gestione – Il collegamento veloce tra Marina di Ragusa e Malta non è solo un’opportunità turistica, ma un vero ponte culturale ed economico tra due territori che hanno molto da condividere”.Dal giorno del suo avvio, lo scorso 17 maggio con un viaggio inaugurale a scopo benefico, il servizio del Ragusaxpress ha dimostrato le sue potenzialità, diventando rapidamente un punto di riferimento per residenti e turisti. Il Porto Turistico di Marina di Ragusa si conferma così crocevia internazionale, grazie a un’infrastruttura che continua ad attrarre nuove occasioni di sviluppo. Orari aggiornati, disponibilità e prenotazioni sono consultabili direttamente sul sito ufficiale www.ragusaxpress.com, dove è possibile organizzare nei dettagli il proprio viaggio tra Sicilia e Malta.

