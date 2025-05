Porto turistico di Marina di Ragusa, la prefettura approva il piano di emergenza

Attualità

Rilasciato il piano di congruità sul piano di security

Nella giornata di ieri 13, presso la Prefettura di Ragusa, nel corso di una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, Giuseppe Ranieri, con la presenza oltre che dei vertici delle Forze di Polizia – componenti istituzionali – del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo e dei rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane, è stato approvato il Piano di Emergenza ed è stato rilasciato il parere di congruità sul Piano di Security del Porto Turistico di Marina di Ragusa, consentendo di fatto l’avvio del collegamento marittimo con l’isola di Malta attraverso il servizio di catamarano da Marina di Ragusa.

L’approvazione giunge a consuntivo di una attenta e serrata attività di verifica e controllo da parte di tutti gli attori istituzionali competenti, costantemente seguita dalla Prefettura al precipuo fine di garantire che l’attivazione di tale servizio, che potrà indubbiamente costituire un importante volano per l’economia locale e per la crescita e l’internazionalizzazione dell’intero territorio provinciale, avvenga nell’imprescindibile rispetto di tutti i requisiti di sicurezza sia sotto l’aspetto di safety che di security secondo la normativa vigente in materia.

A tal fine sono state tenute diverse riunioni in Prefettura, anche con la partecipazione della Società “Porto turistico Marina di Ragusa” nel corso delle quali sono state esaminate congiuntamente le esigenze connesse alle attività antincendi ed alla logistica finalizzata alla presenza dei presidi istituzionali della Guardia di Finanza, delle altre Forze di Polizia e dell’Agenzia delle Dogane per le attività istituzionali di controllo.