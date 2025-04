Poste italiane consegna l’onorificenza “Stelle al merito del lavoro” assegnata dal ministero a un ispicese di 63 anni

Attualità

In primo piano l'attività svolta da Luigi Oddo che opera a Pozzallo

In provincia di Ragusa è Luigi Oddo (nella foto) il dipendente di Poste Italiane che sarà insignito dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il sedicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo 94 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il 1° maggio a Palermo, lo specialista finanziario della sede di Pozzallo ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda. “È stata una sorpresa – commenta emozionato – e quasi non riuscivo a crederci. Quando ho realizzato che era tutto vero ho provato una profonda gratitudine e una grande soddisfazione per questo importante riconoscimento”.

Luigi, 63 anni di Ispica, ricorda emozionato i primi passi in Poste Italiane, mossi nel 1989 a Milano nel settore recapito, all’interno dei centri meccanizzati. Resta in Lombardia fino al 2002 quando, rientrando in Sicilia, riparte nell’ambito degli uffici postali, proprio dalla sede di Pozzallo, come operatore di sportello prima e da consulente finanziario poi.

Luigi ha fatto quindi da testimone alle importanti trasformazioni dell’azienda. Grandi mutamenti che hanno coinvolto anche il territorio in cui oggi lavora. “Sono a Pozzallo da oltre vent’anni ormai – continua – e ho visto questa città svilupparsi e crescere diverse generazioni ed è davvero un bellissimo punto di osservazione privilegiato. Oggi mi sento grato all’azienda che vedo proiettata solidamente nel futuro e attenta alle persone e sono orgoglioso di far parte di una affiatata squadra di colleghi e colleghe, che ha sicuramente contribuito ad ottenere questo riconoscimento”.

A Palermo Luigi sarà accompagnato dalla moglie e dalla figlia. “Sarà un momento sicuramente emozionante e intenso, un meraviglioso coronamento per questi trentacinque anni in Poste Italiane” – conclude.