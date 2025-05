Pozzallo, 32 migranti salvati da una portacontainer e trasportati al porto

Attualità

L'arrivo è previsto nel pomeriggio prima delle 18

Uno sbarco è atteso a Pozzallo nel pomeriggio di oggi. Trentadue migranti sono stati salvati da una portacontainer battente bandiera panamense all’alba di oggi. Le persone si trovavano su un barchino in balìa del mare. La nave commerciale era diretta a Genova ma ha effettuato una variazione sul percorso per trasferire i migranti su una motovedetta della Guardia costiera al largo di Portopalo di Capo Passero. Subito dopo la motovedetta dirigerà a Pozzallo dove sono in fase di allestimento i servizi di accoglienza. L’arrivo è previsto poco prima delle 18.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA